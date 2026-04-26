日本時間の26日午前、アメリカ・ワシントンで開かれていたホワイトハウスの記者会の夕食会で大きな物音がして、出席していたトランプ大統領が避難しました。会場では、客席にいた記者らが一時、テーブルの下などに身を隠す様子も見られました。トランプ大統領は日本時間の午前10時すぎ、自身のSNSに「銃撃犯が取り押さえられた」と明らかにしました。CNNは、会場付近で複数の銃声が聞こえたと報じていますが、詳しいことはわかって