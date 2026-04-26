メーガン妃が意味深な「最もつらかった７年間」に関するインスタグラム投稿で心境を明かした。米誌ピープルが２５日、報じた。メーガン妃は、つらかった個人的時期を示唆する占星術関連の投稿を２つ共有した。２５日、インスタグラムのストーリーズで「アストロロジー・イズ・フォー・エブリワン」というアカウントの投稿を再シェア。この投稿には、２人の男性が楽しそうに踊る様子とともに「牡牛座、獅子座、蠍座、水瓶座が