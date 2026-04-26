世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）が?新ルール?への移行を承認した。２５日（日本時間２６日）にデンマークのホアセンスで総会が行われ、現行の２１点３ゲーム制から１５点３ゲーム制に変更されることが決定。来年１月４日から実施されるという。試合時間の短縮で競技の魅力向上や選手の負担軽減が主な狙い。ＢＷＦは「この決定がバドミントンの将来にとって重要な節目になる。この決定は、長期間にわたる試験、分析、および加