宝塚歌劇団の元花組トップスター・高汐巴が、５月６日に東京・半蔵門のＴＯＫＹＯＦＭホールで音楽劇「強く可笑（おか）しく麗しく」（脚本・演出エスムラルダ、全２公演）に出演する。自叙伝エッセー「吾輩はぺいである」（２２年）をもとにしたもので、自身を７歳から演じる。「作り事一切なし。５０年以上、芸能活動を続けてこられた感謝の気持ち。宝塚音楽学校の制服姿も。先日試着してサイズに苦労してるけどね。全てリ