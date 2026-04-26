フェイエノールト上田綺世がフローニンゲン戦で2得点の活躍オランダ1部フェイエノールトは4月25日、エールディビジ第31節でフローニンゲンと対戦し3-1で勝利した。スタメン出場した日本代表FW上田綺世が2ゴールを挙げる活躍を見せ、チームの勝利に大きく貢献した。試合は前半11分にフェイエノールトが先制して迎えた同21分、ペナルティエリア内で味方が倒されてPKを獲得。このチャンスに上田がキッカーを務めると、冷静にゴー