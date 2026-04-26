手を当てると扉が開くワイン冷蔵庫がレッドワインとホワイトワインに合わせて最適な温度をそれぞれ設定する。冷蔵庫にタマネギやジャガイモを入れれば内部カメラが認識し各種レシピを提案する。食器洗浄器は細菌を99．99％撲滅するバイオビータ技術まで備えた。韓国家電の最新機能を連想させるが、この製品の主人公は中国のハイアールだ。20日にイタリアで始まったミラノ・デザインウィーク2026では中国家電メーカーの鋭い躍進を確