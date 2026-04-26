２５日、太原衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征６号」。（太原＝新華社配信／郭金祺）【新華社太原4月26日】中国は25日午後8時15分（日本時間同9時15分）、パキスタンの衛星「PRSC-E03」を搭載した運搬ロケット「長征6号」を太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に乗り、打ち上げは成功した。２５日、太原衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征６号」。（太原＝新華社配信