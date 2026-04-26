サッカー元日本代表で、J3相模原の創業者兼フェローの望月重良氏（52）が26日までに自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表らの豪華ショットを披露した。清水商、筑波大出身の望月氏は「高校 大学の偉大なる先輩達と後輩」と書き出し、自身と元サッカー日本代表の中山雅史氏、井原正巳氏、サッカー日本代表コーチを務める名波浩氏、U-23日本代表監督の大岩剛氏、元サッカー日本代表の小野伸二氏の飲食店での集合ショ