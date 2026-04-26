〈住民は「この町は韓国の恥部だ」と…「公共の電気ガス水道は行き届かない」ソウル『最後のスラム』で起きた“恐るべき事態”〉から続く人口の上位1％が富の4分の1を占める韓国。格差社会の象徴とも呼ばれてきた場所がある。タルトンネ＝月の町と呼ばれる韓国最大のスラムだ。NHKスペシャル「臨界世界 月の町タルトンネ ソウル最後のスラム」（4月26日夜9時から放送）。経済成長の光と影が交錯する巨大スラムの今を記録するなか