オズワルド伊藤俊介（36）が26日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にスペシャルキャスターとして生出演。コンビに“新たな相棒を加えるなら”との質問に回答した。番組では、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の世界的ヒットを特集。マリオとルイージが新しい相棒のヨッシーに出会う作品内容を紹介した流れで、情報キャスターの松崎涼佳アナが伊藤に「伊藤さん、もし今の畠中（悠）さんとのコンビに、