ウェステルローに所属するU−21日本代表MF齋藤俊輔が、1月の移籍後初ゴールを記録した。ジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ2の第5節が25日に行われ、ウェステルローはロイヤル・アントワープとホームで対戦。ウェステルローではFW坂本一彩とDF木村誠二が、アントワープではDF綱島悠斗とGK野澤大志ブランドンが先発出場した。ウェステルローは開始10分で退場者を出し、長い時間を数的不利で戦うことになる。元トッテナム・