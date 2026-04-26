ナショナルリーグ（イングランド5部）の優勝＆昇格争いは劇的な展開となった。24クラブによって争われるナショナルリーグは、優勝クラブが自動昇格を手にする一方、2位〜7位の6クラブはシーズン終了後にプレーオフを行い、勝者がEFLリーグ2（4部）へ昇格するレギュレーションとなっている。そんななか、今季のナショナルリーグは最終節まで優勝争いがもつれることとなり、さらにその最終節では勝ち点「107」で首位に立つヨー