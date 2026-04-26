阪神の下村海翔投手が１軍の試合前練習に参加した。下村は２３年のドラフト１位で入団するも１年目にトミー・ジョン手術。ここまでファームも含め、公式戦での登板はない。ただ、藤川監督は期待する逸材。今春キャンプでは宜野座に呼び、指揮官の前でブルペン入りしたこともあった。また、西勇輝投手が１軍に合流。ファームでは４試合に先発し、２勝２敗、防御率２・８４の成績を残している。