「『人は血管とともに老いる』という言葉があるのですが、血管の老化は全身の老化や病気の根源。でも肌や髪、身体の衰えは目で確認できるのに対し、血管は外からは見えず、お手入れもできないのがやっかいなんです」この記事のすべての写真を見るそう教えてくれたのは、血管のエキスパートである医師の高橋亮先生だ。「石灰化」した血管はもう元には戻せない加齢や、よくない生活習慣で血管が硬くなる。その状態が長く続き、さ