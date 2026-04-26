【ワシントン＝池田慶太、中根圭一】２５日夜、米首都ワシントンのホテルで開かれたホワイトハウス記者協会主催の夕食会の会場で、銃声が複数回した。出席していたトランプ大統領らにけがはなく、会場から避難した。会食が始まって最初のあいさつの後に、「ドン、ドン、ドン、ドン」と大きな音が聞こえた。会場にいる出席者がテーブルの下に身を隠すなどした。トランプ大統領は警護担当者らとともに、後ろに下がった。同席して