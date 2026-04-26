注文住宅の見積書を見ると、「本体工事費」のほかにさまざまな費用が並び、どこまでが必要なお金なのか分かりにくいと感じる人は少なくありません。 最初は予算内に収まっているように見えても、契約後に追加費用が積み重なり、最終的に大きく予算を超えてしまうケースもあります。こうした事態を防ぐためには、契約前の段階で見積書の内容をしっかり確認することが重要です。 本記事では、見積書の基本的な考