『ヘンゼルとグレーテル』（NHK出版）より『かいじゅうたちのいるところ』の作者モーリス・センダックが生前遺した絵に、“モダンホラーの帝王”の異名を持つ作家スティーヴン・キングが文を紡いだ新しい『ヘンゼルとグレーテル』の日本語版絵本が、この春刊行されました。“出版界のおとぎ話”ともいえる奇跡のコラボレーションで生まれ変わった『ヘンゼルとグレーテル』。翻訳を手がけた歌人の穂村弘さんに、作品の魅力について