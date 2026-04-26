企業の人事担当の中でいま、アメリカ発の「スキルベース組織」というしくみが注目されている。人材マネジメントに詳しいグローネクサス代表の小出翔さんは「日本型雇用の行き詰まりにブレイクスルーを起こすと期待される『新しい組織OS』だが、企業の成長そのものにも寄与するところが大きい」という――。（第3回／全5回）※本稿は、小出翔『誰もが成長し活躍する会社のしくみ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■