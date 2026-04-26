すべては手を洗うことが中継している。帰宅直後のことだ。以前はそれほど「家に帰ってすぐはやることが多い」と感じたことはなかったのだが、この数年は、忙しい、忙しい、と帰ってからへとへとになっている。買い物からの帰り道で、家に帰れること自体はうれしくても、帰った直後にやらなければならないことを思うと、なんとなく憂鬱（ゆううつ）になってくることさえある。その、帰宅直後にやらなければいけないことのハブとし