女優の小田茜が、船の上で撮影した写真をアップした。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、一枚の写真をアップ。白いＴシャツにハーフパンツを合わせたコーデで、船の上でポーズを取った。超シンプルなファッションでも、美ぼうを隠し切れない。フォロワーは「圧倒的な美しさですね」「茜さん、美しすぎます」「相変わらず美しさ全開で見とれちゃうなぁ〜」「かわらなく美人さんだね〜」と美女オーラにくぎ付けになっ