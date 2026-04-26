米プロフットボールＮＦＬ入りを目指すハワイ大の松澤寛政が２５日（日本時間２６日）、ラスベガス・レイダースとドラフト外で契約した。ハワイ大が公式ＳＮＳで発表し、「おめでとう、松澤選手」と記した。２５日（日本時間２６日）、ピッツバーグで行われていたドラフト会議では、日本人初の指名が期待されたが、指名を受けることはなかった。その直後の契約発表となった。今後はレイダースのキャンプに参加するなどして、開