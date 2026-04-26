◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）阪神・西勇輝投手が、今年初めて１軍に合流した。プロ１８年目の今季は若手やベテラン中心の沖縄・具志川組で春季キャンプを迎え、ここまで２軍公式戦４試合の先発で２勝２敗、防御率２・８４。プロ通算１２４勝を誇る３５歳のベテラン右腕が、聖地でウォーミングアップを始めた。また、２０２３年ドラフト１位の下村は練習参加のため甲子園に姿を現した。