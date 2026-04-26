◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に先発し、５回までに６安打４失点の内容と粘りの投球を続け、昨年５月３日の敵地・ブレーブス戦以来３５７日ぶりとなるメジャー２勝目＆今季初勝利の権利を手にした。５回はアマヤに右中間ソロを被弾し、メジャー自己ワースト３被弾となったが