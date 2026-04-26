忙しい毎日の中で、手軽にリフレッシュできるエナジードリンク。でも、健康面が気になって選びづらい…そんな女性にぴったりの新提案が登場しました♡ セブン‐イレブン・ジャパンから発売される、フルッタフルッタ監修の自然派エナジードリンク「BloomyPLUS」。栄養とおいしさを両立した、新しいリフレッシュ習慣に注目です♪ 自然派エナジーの魅力とは 従来のエナジードリンクとは一線を画