西武は26日、佐藤爽投手（23）を支配下登録すると発表した。契約の締結は30日を予定している。佐藤爽は星槎道都大から24年育成ドラフト4位で入団。ルーキーイヤーの昨季は2軍で9試合に先発して4勝1敗。今季はキャンプから1軍に帯同して3月1日のソフトバンクとのオープン戦で先発。ファーム・リーグでは5試合に登板して3勝。防御率1・37と安定した成績を残していた。