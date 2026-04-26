aespaのWINTER（ウインター、25）が25日、日本の街中で取った写真を公開した。自身のインスタグラムに「違ったらいいけど」との文とともに、渋谷で撮った写真数枚を公開した。文書の意味は不明で、24日に東京入りしており、入国した同日夜に撮った写真とみられる。写真には、さびれた表示板の前に、入国時と同じベージュのカーディガンを着てポーズをとっている様子が収められている。背景となっている表示板の文字はさびなどで消