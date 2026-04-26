143万円で手に入る最安モデルとは？日常の移動手段として定着している軽自動車は、近年ますます多様化が進んでいます。単に価格や燃費の良さだけでなく、安全性能や装備の充実度といった要素も重視されるようになり、ユーザーの選択基準は確実に変化しています。2026年4月現在、軽自動車市場は依然として競争が激しく、多様なモデルが登場しています。【画像】超イイじゃーん！ これが“一番安い”スズキ「新たな“軽ワゴン”