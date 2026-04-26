私（アイダ、40代）は夫と2人の息子（高校生、小6）との4人暮らし。長男に憧れている次男は、長男がお世話になった野球の強豪チームAに所属して、野球に励んでいます。Aには親会という親のサポート組織があり、子どもたちの送迎や差し入れなどを分担しています。親会の代表は前代表と副代表、古株のママたちが次の代表を決めるのが慣例らしく、このたび私が新代表に決まりました。大役に身が引き締まる思いです。「じゃ、新代表は