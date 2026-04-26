夫婦や家族の形は人それぞれ。子どもがほしいけれどもできなくて夫婦だけで過ごすことを決めた人もいれば、もともと子どもを作る予定がない夫婦まで、さまざまではないでしょうか。そうしたなかママスタコミュニティには「子どもがいない夫婦」について、こんな投稿がありました。『同僚にさらっと「うちは子どもを産まないと決めている」みたいな話をされました。その場では「そうなんだ」と流しましたが、恋人ではダメでDINKsと