『岸辺露伴は動かない』『アンラッキーガール！』などの話題作に出演した俳優・坂上未優さん（22歳）は、進行性の難聴と向き合いながら活動を続けている。左耳はほとんど聴こえず、右耳の聴力も悪化しているという現実のなかで、かつては「聴こえなくなったら、役者ではいられない」と思い詰めたこともあった。それでも、障害を抱えながら芸能界で生き続けようとする彼女の決意とは……。 【画像】左耳は90dBの重度難