恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか？あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。 【関連書籍】『神様のボート』 年の瀬の凍(こご)えるような朝、私はキッチンで林檎(りんご)の皮を剥(む)いていた。あ、と思ったときにはもう、左手の親指に、右手で持った包丁の刃が当たっていた。真冬の冷た