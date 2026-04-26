＜シェブロン選手権3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞9番パー3。2.5メートルのバーディパットがカップの左を抜けると、原英莉花は天を仰いで悔しがった。『あんまり切れないんじゃない？』とキャディから声をかけられていたが、足裏で丁寧に読んだ傾斜が気にかかったという。【写真】 馬場咲希が会場で号泣…何があった？「きょう初めての下り。タッチを合わせて、と思ったけれど抜けちゃ