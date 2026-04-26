日本時間の26日午前、アメリカ・ワシントンで開かれていたホワイトハウスの記者会の夕食会で、大きな物音がしました。出席していたトランプ大統領は無事で、シークレットサービスにより避難しました。会場では、客席にいた記者らが一時、テーブルの下などに身を隠す様子も見られました。アメリカメディアによりますと、会場付近で銃声が聞こえたとの報道や、不審人物が見つかったとの報道もありますが、詳しいことはわかっておらず