「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席でストレートの四球を選んだ。打線がつながり打者一巡の猛攻で一挙６点のビッグイニングとなった。１死一塁からフリーランドの左越え適時二塁打で同点に追いつき、なおも１死二塁で迎えた打席。内角カットボールを見極め、２球目のワンバウンドが暴投となり、フリーランドが好走塁で三塁へ進んだ。カウント２ボールからの３球目、