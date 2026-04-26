フロリダ州のパームビーチ国際空港でエアフォースワン（大統領専用機）から降り立つトランプ氏＝25日/Kent Nishimura/AFP/Getty Images（CNN）発表からわずか1日で特使らのパキスタン派遣を突然取りやめたトランプ米大統領の判断は、追加協議に向けた米国の条件がまだ満たされていないことを明確に示す。長時間に及んだ前回の交渉が合意なしで終わってから14日間、米国の当局者はイランに対して二つのことを求めていた。イランの核