ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス記者会主催の夕食会の会場で発砲音が聞こえ、会場にいたトランプ大統領が退避しました。【画像】退避するトランプ氏アメリカメディアによりますとトランプ氏が参加する夕食会が開催されるホテルで複数回の発砲音が聞こえ、会場は一時、騒然となりました。AP通信などによりますとトランプ大統領やバンス副大統領らは会場から退避し無事だということです。CNNによりますとホ