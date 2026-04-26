フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を紹介する好評連載。今回訪れたのは、最高の貸し切り露天風呂がある長野・松本の温泉です。読者の皆さま、こんにちは。毎度おなじみ、温泉大好き♪茜さやです。本日ご紹介する温泉はちょっぴりまだ涼しい長野・松本の奥座敷、美ヶ原温泉にある「ホテルニューことぶき」さん。ここ、実は１３００年以上の歴史がある温泉地なんです。天武天皇の時代まで