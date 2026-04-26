【プロレス蔵出し写真館】「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」が４月２０日から大丸福岡天神店で開催中だ。２０２４年の初開催より展示の規模が拡大された。５月６日が最終日（入場無料）。数々の名勝負、好勝負を残した猪木は、今から２８年前の１９９８年（平成１０年）４月４日に東京ドームでドン・フライを相手に引退試合を行い、リングを去った。９４年から約４年をかけて引退まで大会場限定でファイナルカウントダウン