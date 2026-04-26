【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。さて今回のお悩みは――。【お悩み】食事中、就寝直後もよくむせます。予防法は？（５０代男性）【アドバイス】こまめにうがいし、口の中を氷水で冷やしてから就寝を！【解説】食事中にむせることがよくあり、就寝直後も、むせて起きてしまうという男性からの相談でした。食