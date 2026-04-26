２０２６年４月から、自転車の交通違反の取り締まりが強化された。道路のあちこちに警官が立っており、自転車が止められているのを頻繁に見かける。今回の強化により、反則金による迅速な処理が可能となり、自転車の違反もその場でペナルティを受ける現実的な仕組みに変化。いわゆる「青切符」の導入である。こうした背景には、自転車の交通違反の増加がある。警察庁のデータによると、検挙件数は近年大きく伸び、直近の令和６