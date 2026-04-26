テレビ朝日のアナウンサーで、「報道ステーション」のキャスターを務める安藤萌々さんが2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフ場での様子を披露した。安藤さんは大学時代、ゴルフ部主将を務めていたことで知られる。「弟と祖父母と予定が合ったのでラウンドへ！」安藤さんは、「4月はゴルフの予定がなかったのですが、、先日、弟と祖父母と予定が合ったのでラウンドへ！」といい、ゴルフ場でティーショットを打つ様子