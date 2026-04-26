心理学を利用すれば相手は自分の意のままに動く？人を思い通りに動かすヤバい技術とは 心理学を利用して相手の心と行動をつかむ 心理学をうまく活用すると、相手の心理を読み、自分の思ったとおりに動かすことができます。そのためには、いくつかの能力が必要です。まず、相手の気持ちを理解すること。これは、相手の言葉や仕草を注意深く観察し、それがどんな意味を持つのかを考えることです。次に、相手と深く知り合うための