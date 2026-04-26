犯罪者は本当に本人に原因があると考えていいのか？ 内的帰属と外的帰属 人は事件のニュースなどを見かけると、犯人の行動原因を推測しようとします。この推測の過程を「帰属過程」と言い、原因を推測することを「原因帰属」と言います。原因帰属には「内的帰属」と「外的帰属」があり、それぞれ考えの方向性が異なります。 内的帰属は「犯人は暴力的な人」など、本人（加害者）の性格といった内的なものが原因で行動