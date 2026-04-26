神道に「聖典」や「教義」がない理由とは？仏教・キリスト教との根本的な違いを解説 教義はなくても体験で敬神を伝える 神道の不思議：なぜ明確な「教義」や「聖典」が存在しないのか？ 『古事記』『日本書紀』は聖典ではなく「歴史書」である 第１項でも述べたように、神道には開祖と呼ばれる存在がありません。 したがって、開祖の教えを記した聖典はありません。『古事記』『日本書紀』＊が聖典に準じるものとして扱