津山警察署 ４月25日の夜、津山市のスーパーで万引きをして店員に暴行を加えた疑いで、津山市川崎の無職の男（77）が逮捕されました。 警察によりますと、男は25日の午後0時15分ごろ、津山市のスーパーで缶コーヒー1本を万引きしました。 その後、店の外に停めてあった車で逃げようとしましたが、店員の男性に声を掛けられ、運転席のドアを車内から足で蹴って、ぶつける暴行をした疑