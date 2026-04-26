◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（現地時間５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）現地時間の４月２５日、枠順が確定した。日本調教馬では伏竜Ｓまで無傷３連勝のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）は７番ゲートに決定。ＵＡＥダービーの覇者ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は１０番ゲートに決まった。１番人気が