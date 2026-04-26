人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆グリーンのミニスカ・コス姿を披露した。「SFオートポリス予選日お疲れ様でした36号車は6番手37号車は4番手Q3まであってめっちゃどきどきだったね」と、大分県日田市のレーシングコース「オートポリス」で開催されている全日本スーパーフォーミュラ選手権の第3戦に参戦中の「VANTELINチームTOM’S」の成績を報告。同チー