お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「5分放置で異次元の柔らかさ【わさポン蒸し鶏】太らない簡単＆爆速レシピ」と題した動画をアップした。【動画】異次元の柔らかさ！おいしいかつヘルシーな「わさポン蒸し鶏」レシピ概要欄では「今回は、ワサビのピリッとした辛味とポン酢のキレのある酸味が相性抜群の「わさポン蒸し鶏」を作りました。フライパンで5分放置するだけで、グッと肉の旨