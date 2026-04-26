4月25日、TOYOTA ARENA TOKYOで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME1。アルバルク東京は滋賀レイクスを101－74で下し、快勝を収めた。他会場でレバンガ北海道が敗れたため、A東京は「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出が決定。5大会連続8度目となる大舞台への切符を手にした。 試合後、CS出場決定がアナウンスされると、歓声が沸き上