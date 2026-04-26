腸閉塞による嘔吐は、食あたりや胃腸炎の嘔吐とは異なり、内容物の色や臭い、頻度などに病状の進行を示す重要な変化が現れます。嘔吐が繰り返されることで脱水や電解質異常が進み、身体への影響はさらに広がっていく可能性があります。嘔吐のサインをどのように読み取ればよいのか、また放置することで起こりうる合併症についても解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991